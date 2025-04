Il presidente tedesco Steinmeier firma libro condoglianze per il Papa Berlino, 25 apr. (askanews) - Alla vigilia dei funerali di Papa Francesco, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che sabato sarà a Roma, ha firmato il libro delle condoglianze per la morte del pontefice argentino presso la nunziatura apostolica di Berlino. Ad accompagnarlo la moglie Elke Buedenbender, con la quale si è raccolto in silenzio davanti al ritratto di Bergoglio. Anche la ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, ha firmato il registro. Nelle immagini si vedono anche il vescovo Georg Baetzing e il nunzio apostolico e arcivescovo Nikola Eterovic.