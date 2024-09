Il presidente Mattarella a Berlino accolto da Steinmeier Berlino, 27 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Berlino per una visita ufficiale. Primo impegno a Palazzo Bellevue, residenza ufficiale del presidente della Repubblica Federale Tedesca, per l'incontro con il Presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. Ad accompagnare il Capo dello Stato c'è il ministro degli esteri Antonio Tajani. Poi Mattarella si recherà al palazzo del Reichstag per un colloquio con il presidente del Bundestag Barbel Bas, mentre nel pomeriggio è previsto un colloquio con il cancelliere Olaf Scholz.