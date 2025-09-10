Il presidente israeliano Herzog incontra il premier GB Starmer Londra, 10 set. (askanews) - Il Presidente israeliano Isaac Herzog è arrivato a Londra per una visita ufficiale di tre giorni, è stato accolto dal Primo Ministro britannico Keir Starmer a Downing Street. L'incontro segue la dura presa di posizione di Londra dopo gli attacchi aerei israeliani su Doha contro i leader di Hamas, e l'annuncio che Londra intende riconoscere lo Stato di Palestina all'Assemblea generale dell'Onu. Il viaggio di Herzog ha suscitato proteste per la guerra di Israele con Hamas, mentre la crisi umanitaria a Gaza si aggrava. Sul davanzale di Downing Street, in piena vista della strada, del tutto indifferente ai destini del mondo, Larry, il gatto della residenza del premier, dorme tranquillo.