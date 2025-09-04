Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

4 set 2025
Il presidente israeliano Herzog in Vaticano per incontrare il Papa

Roma, 4 set. (askanews) - L'arrivo in Vaticano del presidente israeliano Isaac Herzog prima di essere ricevuto in udienza da Papa Leone XIV. Tanti i temi sul tavolo dell'incontro, dal rispetto del diritto umanitario a Gaza e della piccola comunità cristiana che ancora risiede nella città, alla protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente in generale. Herzog e il suo seguito, al termine del colloquio con il Pontefice, incontrerà anche il Segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e visiterà la Biblioteca Vaticana. Il presidente israeliano aveva già partecipato a Roma lo scorso maggio alla messa di inizio pontificato di Papa Prevost.