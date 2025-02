Il presidente della Romania si dimette: "Mai violata la Costituzione" Bucarest, 10 feb. (askanews) - Il presidente romeno Klaus Iohannis ha chiarito perché si è dimesso, affermando che le sue dimissioni eviteranno "una crisi" con "effetti interni e, purtroppo, internazionali". I commenti arrivano dopo che aveva annunciato che si sarebbe dimesso in mezzo alle crescenti pressioni su di lui dopo che un tribunale lo scorso anno aveva annullato le elezioni presidenziali in Romania. Iohannis stava affrontando un rinnovato tentativo da parte dei parlamentari di sospenderlo, una mossa che definisce "infondata", affermando: "Non ho mai violato la Costituzione". "Tra pochi giorni - ha aggiunto - il parlamento romeno voterà la mia sospensione e la Romania entrerà in crisi. La Romania entrerà in crisi perché verrà indetto un referendum per destituire il presidente. Ciò avrà effetti interni e, purtroppo, internazionali. È una mossa senza fondamento perché, ripeto, non ho mai violato la Costituzione, ed è una mossa dannosa perché tutti perdono e nessuno vince". Il primo turno delle elezioni presidenziali si svolgerà il 4 maggio, un secondo il 18 maggio se nessun candidato al primo turno vincerà più del 50% dei voti. Iohannis, 65 anni, è presidente della Romania dal 2014 e in passato ha attraversato diverse crisi politiche.