Il presidente argentino Milei ricevuto da Papa Leone XIV Roma, 7 giu. (askanews) - Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano il presidente argentino Javier Milei, in visita a Roma durante il suo viaggio in Europa e Israele. All'incontro era presente anche la sorella del presidente argentino, Karina Elizabeth Milei. "Grazie per avermi ricevuto - ha detto Milei, è un onore essere qui". Dopo uno scambio di doni con il Pontefice, Milei ha incontrato anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, accompagnato da Miroslaw Wachowski, sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei "cordiali colloqui" è stato ribadito "il reciproco apprezzamento per le solide relazioni bilaterali" e la volontà di "rafforzarle ulteriormente". Ci si è poi soffermati su questioni di comune interesse, tra le quali "l'andamento socio-economico, la lotta alla povertà e l'impegno a favore della coesione sociale" ha fatto sapere la Santa Sede. Infine, ci si è intrattenuti su alcuni temi di carattere socio-politico regionale ed internazionale, "con speciale attenzione ai conflitti in corso, rilevando l'importanza di un impegno urgente a sostegno della pace".