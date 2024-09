Il premier spagnolo Sanchez riceve il presidente dell'ANP Abu Mazen Madrid, 19 set. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ricevuto il presidente presidente palestinese Abu Mazen alla Moncloa. Una visita di due giorni in cui incontrerà anche il re di Spagna Felipe. Abu Mazen poi andrà a New York per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La sua visita a Madrid arriva dopo che la Spagna, insieme a Irlanda e Norvegia, il 28 maggio ha formalmente riconosciuto uno stato palestinese comprendente la Striscia di Gaza e la Cisgiordania. Israele ha condannato la loro decisione, affermando che rafforza Hamas, il gruppo militante islamista che ha guidato l'attacco del 7 ottobre a Israele che ha innescato la guerra nella Striscia di Gaza governata da Hamas.