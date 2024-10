Il premier polacco Tusk: allargamento Ue deve includere la Serbia Belgrado, 24 ott. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che l'allargamento dell'Unione Europea "deve includere la Serbia" dopo l'incontro a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic, che da parte sua ha assicurato in una conferenza stampa congiunta che la Polonia è un partner estremamente importante per il Paese. "Non esiste un'Unione europea completa senza la Serbia" ha dichiarato Tusk.