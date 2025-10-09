Il premier del Qatar lo sceicco Al-Thani è accolto all'Eliseo Parigi, 9 ott. (askanews) - Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, è accolto all'Eliseo. La visita segue di un giorno l'accordo di Sharm el-Sheikh su Gaza, in cui il Qatar ha avuto un importante ruolo di mediazione tra israeliani e palestinesi. L'annuncio di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas ha oscurato l'incontro di Parigi sul futuro di Gaza, ma la Francia lo vede come un'opportunità per impegni concreti verso una pace duratura e la soluzione dei due Stati.