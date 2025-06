Il premier britannico Starmer chiede una "de-escalation" in M.O. Londra, 22 giu. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato questa mattina, in seguito all'attacco statunitense agli impianti nucleari iraniani, che il programma nucleare di Teheran rappresenta una "grave minaccia alla sicurezza internazionale" e che la Repubblica islamica deve tornare al tavolo dei negoziati e raggiungere una soluzione diplomatica per porre fine al conflitto con Israele e gli Stati Uniti. Starmer ha aggiunto che all'Iran "non si potrà mai permettere di sviluppare un'arma nucleare" e ha definito l'attacco statunitense un'azione volta ad "alleviare tale minaccia".