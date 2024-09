Il pomodoro di Pachino Igp diventa un francobollo Pachino (Sr), 6 set. (askanews) - Il Pomodoro di Pachino IGP diventa un francobollo. Si è tenuta a Pachino (SR), nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, la cerimonia ufficiale di presentazione e annullo filatelico del francobollo dedicato all'oro rosso di Sicilia, iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino, da Poste Italiane e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo, che fa parte della serie tematica "Eccellenze del sistema produttivo ed economico" di Poste Italiane, rientra infatti nel programma 2024 delle emissioni delle carte-valori postali del MiMit. A tenere a battesimo il nuovo francobollo - in tiratura di oltre 250mila copie - sono stati Sebastiano Fortunato (Presidente del Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino), Roberta Sarrantonio (Poste Italiane), Giuseppe Giuffrida (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Annalisa De Luca (Poligrafico dello Stato) e il Sindaco di Pachino Giuseppe Gambuzza. L'evento è stato presentato dalla giornalista e conduttrice Rai, Chiara Giallonardo. Sebastiano Fortunato ha spiegato: "E' molto importante questo riconoscimento, è un passaporto per internazionalizzare il pomodoro di Pachino". Soddisfazione anche da parte del sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza: "Questa è una giornata bellissima: avere anche un francobollo oltre che il pomodoro di Pachino, il ciliegino, permette di farlo conoscere in tutto il mondo. Il Consorzio di tutela IGP sta facendo delle cose veramente straordinarie, è in continua crescita e questo sicuramente ci rende contenti come comunità e per me come sindaco".