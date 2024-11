Il poeta Rimbaud disegnato da Verlaine all'asta per 200mila euro Parigi, 30 nov. (askanews) - Un ritratto del poeta Arthur Rimbaud, disegnato dal collega e amante Paul Verlaine, sarà messo all'asta da Drouot il 2 dicembre per un prezzo stimato tra 100.000 e 200.000 euro. Il raffinato disegno venne scelto per illustrare la prima edizione delle opere complete del poeta maledetto (1895). "È un disegno che non appare sul mercato da 150 anni e che probabilmente non apparirà mai più - spiega Vincent Sarrou, che gestisce l'asta - È questo che lo rende così raro e che lo rende anche così costoso. Oltre al personaggio iconico che rappresenta, la sua rarità lo rende ovviamente un oggetto che susciterà sicuramente desiderio". Nel disegno un Rimbaud giovanissimo cammina disinvolto, cappello in testa, mani in tasca e pipa. "Penso che sia un succedaneo di ciò che rappresenta Rimbaud, lo slancio della giovinezza, della libertà, dell'irriverenza - aggiunge l'esperto Ambroise Audoin - È lui che cammina in tutto il suo splendore senza rivali, creativo e visionario".