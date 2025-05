Il Pkk annuncia lo scioglimento e fine lotta armata contro la Turchia Milano, 12 mag. (askanews) - Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato il proprio scioglimento e la decisione di porre fine alla lotta armata contro la Turchia, durata per oltre 40 anni. Lo ha riportato oggi l'emittente Rudaw. Dal 5 al 7 maggio il PKK ha tenuto un congresso in Iraq per discutere la decisione di deporre le armi, in seguito agli appelli del suo leader - prigioniero della Turchia - Abdullah Ocalan a sciogliere l'organizzazione e a disarmarsi. Il PKK è stato fondato nel 1978 da Ocalan come movimento per l'indipendenza dei curdi turchi e nel corso dei decenni lo ha trasformato in un gruppo armato con oltre 10mila soldati. Oggi il PKK è considerato un'organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea, e gli sono stati attribuiti attentati terroristici anche di recente.