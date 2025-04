Il Perù in lutto rende omaggio allo scrittore Mario Vargas Llosa Milano, 15 apr. (askanews) - Il Perù è in lutto all'indomani della scomparsa di Mario Vargas Llosa, lo scrittore premio Nobel morto a Lima il 13 aprile all'età di 89 anni. Le copertine dei quotidiani peruviani sono tutte dedicate a lui, le librerie hanno messo in vetrina i suoi capolavori e la gente in strada non parla d'altro. "Lo ricordo come un mostro della letteratura, sudamericana e mondiale", ha spiegato un impiegato, Oscar Trelles. "Vargas Llosa e il suo lavoro mi hanno aiutato molto a comprendere meglio l'identità peruviana", ha detto l'ingegnere Guerli Peralta. Una enorme dichiarazione d'amoreper lo scrittore che ha commesso i figli, riuniti nell'abitazione del padre, dove sono passati a rendergli omaggio tanti amici di una vita e anche la presidente del Perù, Dina Boluarte. "Mio fratello Gonzalo e mia sorella Morgana, insieme a me, vorremmo esprimere la nostra infinita gratitudine per le dimostrazioni di affetto che ci sono giunte da ogni parte del Perù, da amici, conoscenti e persone anonime che hanno apprezzato e ammirato mio padre", ha detto Alvaro Vargas Llosa che, nonostante l'intenzione di vivere il lutto nell'intimità familiare è rimasto sconvolto dalle reazioni in Perù e nel mondo intero per la perdita del padre, uno dei giganti della letteratura dell'ultimo secolo.