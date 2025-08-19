Il Papa visita il Santuario Madonna delle Grazie alla Mentorella

Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

È ora di sanzioni per Israele
VideoIl Papa visita il Santuario Madonna delle Grazie alla Mentorella
19 ago 2025
Roma, 19 ago. (askanews) - Il Papa Leone XIV si è recato in visita privata al Santuario della Madonna delle Grazie alla Mentorella, nella Frazione di Guadagnolo di Capranica Prenestina, in Diocesi di Palestrina. Secondo quanto riferito dalla Santa Sede, dopo aver pregato, e visitato il Santuario, il Santo Padre si è trattenuto con i Religiosi Resurrezionisti Polacchi, che animano il Santuario, quindi ha fatto ritorno a Castel Gandolfo.