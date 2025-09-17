Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattia FurlaniGreta Thunberg FlotillaFedez SinnerKate e Melania TrumpArtem Tkachuk
Acquista il giornale
VideoIl Papa: "Vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili"
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Il Papa: "Vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili"

Il Papa: "Vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili"

"Ogni persona ha una dignita' inviolabile da rispettare"