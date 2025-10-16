Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValorePensioni 2027Angelina MangoSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
VideoIl Papa, uso della fame come arma di guerra e' un crimine
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Il Papa, uso della fame come arma di guerra e' un crimine

Il Papa, uso della fame come arma di guerra e' un crimine

Alla Fao, "occorre porre rimedio a questo scandalo"