Il Papa si affaccia dal Gemelli e torna in Vaticano Roma, 23 mar. (askanews) - Il Papa torna a farsi vedere al mondo. A mezzogiorno in punto di domenica 23 marzo Francesco si è affacciato dal balconcino del Gemelli dopo 38 lunghi giorni di ricovero. Francesco, sulla sedia a rotelle e senza cannule nasali per l'ossigeno, ha alzato il pollice in alto, ha salutato e ha impartito la benedizione. Poi ha lasciato l'ospedale per fare rientro in Vaticano. Salutando una signora in prima fila nel piazzale dell'ospedale, ha detto "Vedo una signora con i fiori gialli, brava". Poche parole ma importanti a dimostrazione di una piccola ripresa anche nell'uso della parola.