Il Papa ricoverato al Gemelli per accertamenti e per curare bronchite Roma, 14 feb. (askanews) - Immagini dagli esterni del Policlinico Gemelli di Roma dove Papa Francesco è stato ricoverato per degli accertamenti diagnostici necessari e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite da cui è affetto e che è tutt'ora in corso, ha fatto sapere in un messaggio la sala stampa vaticana. Il ricovero è avvenuto al termine delle udienze. Già mercoledì scorso il Papa aveva delegato la lettura dei testi a causa della bronchite, così come nella messa di domenica scorsa a San Pietro per il Giubileo delle Forze armate.