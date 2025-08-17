Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoIl Papa: "Prego che vadano a buon fine sforzi per la pace"
17 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Il Papa: "Prego che vadano a buon fine sforzi per la pace"

Il Papa: "Prego che vadano a buon fine sforzi per la pace"

Il pensiero del Pontefice per le vittime delle inondazioni in Pakistan, India e Nepal