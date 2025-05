Il Papa prega per Gaza "ridotta alla fame" e la "martoriata" Ucraina Roma, 18 mag. (askanews) - "Non possiamo dimenticare chi soffre a causa delle guerre. A Gaza i bambini, le famiglie, gli anziani, i sopravvissuti sono ridotti alla fame". Lo ha detto Papa Leone XIV prima di recitare il Regina Coeli al termine della messa di inizio pontificato in piazza San Pietro. Il Pontefice ha pregato anche per l'Ucraina "martoriata", ricordando che il mondo "attende finalmente" che si giunga a negoziare "una pace giusta e duratura" per il Paese dopo oltre due anni di conflitto.