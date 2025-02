Il Papa non legge la catechesi: "Con la mia bronchite non posso ancora" Roma, 12 feb. (askanews) - Nell'udienza generale di oggi in Aula Paolo VI, Papa Francesco ha preferito non leggere la catechesi preparata, incentrata sul tema "È nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. La nascita di Gesù e la visita dei pastori". Ancora sofferente per una bronchite, già nell'udienza di mercoledì scorso, e nella messa di domenica a San Pietro per il Giubileo delle Forze armate, Bergoglio aveva evitato la lettura dei testi preparati. Oggi ha iniziato a leggere il discorso, salutando i pellegrini presenti e poi ha passato la parola: "Mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, di continuare a leggere, perché io con la mia bronchite non posso ancora... Spero che la prossima volta possa", ha detto il Papa.