Il Papa: la Chiesa sia un lievito di fraternità per l'umanità Roma, 18 mag. (askanews) - "In questo nostro tempo, vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri". Così Papa Leone XIV davanti a migliaia di fedeli nel corso della sua omelia per la messa di inizio pontificato in piazza San Pietro. "E noi vogliamo essere, dentro questa pasta, un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità.