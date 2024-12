Il Papa in sedia a rotelle apre la Porta Santa e dà inizio a Giubileo Città del Vaticano, 24 dic. (askanews) - In sedia a rotelle Papa Francesco ha aperto la Porta Santa nella Basilica di San Pietro dando inizio ufficialmente all'Anno Santo ordinario del 2025 incentrato sul tema della "Speranza". Il pontefice è giunto in Basilica alle ore 19 ha pronunciato le formule e le preghiere previste, poi un lettore ha proclamato il Vangelo secondo San Giovanni. Il Pontefice e si è, quindi, avvicinato alla porta giubilare, l'ultima a destra delle cinque porte di bronzo che danno accesso alla basilica, realizzata dallo scultore Vico Consorti nel 1949, ha bussato come da tradizione e i battenti di bronzo si sono aperti. L'apertura della Porta Santa, segno del passaggio aperto da Cristo, ha dunque dato inizio all'Anno Santo.