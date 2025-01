Il Papa è caduto: contusione all'avambraccio destro senza fratture Città del Vaticano, 16 gen. (askanews) - "A causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all'avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa". Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana che ha diffuso le foto di Francesco col braccio al collo. Malgrado l'incidente ha mantenuto i suoi impegni in agenda. Il Pontefice, che ha compiuto 88 anni a dicembre, da tempo ha problemi di deambulazione per una forma di gonalgia ed spesso è costretto a usare la sedia a rotelle per spostarsi.