Il Papa è arrivato all'aeroporto di Port Moresby in Papua Nuova Guinea Port Moresby, 6 set. (askanews) - L'aereo con a bordo Papa Francesco, proveniente dall'Indonesia, è atterrato all'aeroporto di Port Moresby nella Papua Nuova Guinea, secondo paese che visiterà nel suo lungo viaggio apostolico, il 45esimo del suo pontificato. Nello scalo internazionale la cerimonia di benvenuto, ad accogliere Francesco il Vice Primo Ministro John Rosso che lo ha atteso ai piedi della scala anteriore dell'aereo. Con lui due giovani in abito tradizionale che gli hanno offerto dei fiori. Il Papa e il vicepremier dopo aver raggiunto la pedana coperta hanno assistito alla cerimonia di benvenuto che consiste nell'esplosione di 21 colpi di cannone in segno di massimo rispetto per l'ospite, dal saluto della Guardia d'Onore e dall'esecuzione degli Inni, con l'omaggio alle bandiere. Al termine, dopo la presentazione delle rispettive delegazioni, il Papa in auto si è recato alla Nunziatura apostolica a Port Moresby distante circa otto chilometri dall'aeroscalo, che lo ospiterà in questi giorni.