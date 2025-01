Il Papa all'Angelus: vicino ai californiani colpiti dagli incendi Città del Vaticano, 13 gen. (askanews) - Papa Francesco ha espresso la sua tristezza per la devastazione causata dai giganteschi incendi in California e la sua vicinanza spirituale alle persone colpite. "Prego per tutti voi", ha detto affacciandosi dal balcone in Piazza San Pietro durante la sua preghiera settimanale dell'Angelus.