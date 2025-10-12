Domenica 12 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Video
VideoIl Papa all'Angelus: "C'e' una scintilla di speranza in Terra Santa"
12 ott 2025
Il Papa all'Angelus: "C'e' una scintilla di speranza in Terra Santa"

Leone XIV parla anche dell'Ucraina: "Rinnovo l'appello a mettere fine alla violenza"