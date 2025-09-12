Giovedì 11 Settembre 2025
Accedi
Se la Polonia si blinda
Beppe Boni
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Scudo Nato
Tyler Robinson
Killer Charlie Kirk
Mondiali atletica 2025
Audizioni X Factor
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Il Papa ai lampedusani: "Non arrendiamoci alla globalizzazione dell'indifferenza"
12 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Il Papa ai lampedusani: "Non arrendiamoci alla globalizzazione dell'indifferenza"
Il Papa ai lampedusani: "Non arrendiamoci alla globalizzazione dell'indifferenza"
Nel videomessaggio si congeda con il saluto in dialetto siciliano "O'scia'", "fiato mio"
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il piacere della lettura | Consigli di lettura: settembre 2025
Guarda il video