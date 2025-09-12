Giovedì 11 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scudo NatoTyler RobinsonKiller Charlie KirkMondiali atletica 2025Audizioni X Factor
Acquista il giornale
VideoIl Papa ai lampedusani: "Non arrendiamoci alla globalizzazione dell'indifferenza"
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Il Papa ai lampedusani: "Non arrendiamoci alla globalizzazione dell'indifferenza"

Il Papa ai lampedusani: "Non arrendiamoci alla globalizzazione dell'indifferenza"

Nel videomessaggio si congeda con il saluto in dialetto siciliano "O'scia'", "fiato mio"