Il Papa: addolorato per gli scontri e le violenze in Madagascar

Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
Roma, 1 ott. (askanews) - "Sono addolorato per le notizie che giungono dal Madagascar cerca gli scontri violenti tra le forze dell'ordine e giovani manifestanti che hanno provocato la morte di alcuni di loro in un centinaio di feriti". Lo ha detto Papa Leone al termine dell'udienza generale di stamane in piazza San Pietro. "Preghiamo il Signore affinché si eviti sempre ogni forma di violenza e si favorisca la costante ricerca dell'armonia sociale attraverso la promozione della giustizia e del bene comune", ha concluso il pontefice.