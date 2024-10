Il Pallone d'oro a Rodri e la polemica del Real Madrid Milano, 28 ott. (askanews) - Un pallone d'oro delle polemiche e non certo per il valore indiscutibile del vincitore. E' stato assegnato a Rodrigo Hernandez Cascante, meglio noto come Rodri, il trofeo più ambito dai calciatori assegnato durante una serata di gala a Parigi. Il cervello del centrocampo del Manchester City e della nazionale spagnola ha superato il favorito della vigilia Vinicius Jr, asso brasiliano del Real Madrid, finito sul secondo posto del podio, e l'inglese Jude Bellingham, terzo. Tra gli allenatori vittoria per Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid. Una vittoria quasi totale per il club spagnolo che tuttavia ha deciso di disertare totalmente la cerimonia come segno di protesta contro la mancata assegnazione del Pallone d'oro a Vinicius Jr. Una assenza pesantissima quella del Real Madrid che secondo molti esperti avrà un effetto boomerang sulla reputazione del club più titolato del mondo. Altri premi sono stati assegnati al miglior giovane (Lamine Yamal del Barcellona che si è aggiudicato il Trofeo Kopa) e ai migliori cannonieri, Trofeo Gerd M ller ex aequo per Harry Kane del Bayern Monaco e per il madridista Kylian Mbappé.