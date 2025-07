Il nuovo servizio robotaxi di Tesla parte da Austin Austin, 30 giu. (askanews) - Tesla ha avviato ad Austin, in Texas, una versione limitata del suo atteso servizio di robotaxi senza conducente. Il lancio, riservato inizialmente a influencer e investitori, segna secondo Elon Musk "il culmine di dieci anni di duro lavoro". Nelle immagini l'esterno della Gigafactory di Tesla nella periferia di Austin. Con il servizio robotaxi, Tesla vuole aggiungersi ad altre aziende di trasporto pubblico di auto a guida autonoma, come Waymo, che già percorrono in gran numero le strade della capitale dello Stato. Ma, nonostante le ambizioni di Musk, l'azienda è ancora indietro rispetto a Waymo, concorrente diretto e impresa controllata di Alphabet (Google), che già dal 2020 offre corse autonome al pubblico con una flotta di 1.500 veicoli in più Stati.