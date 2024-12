Il nuovo "Biancaneve" in live action al cinema a marzo 2025 Roma, 3 dic. (askanews) - Arriverà il 20 marzo 2025 al cinema "Biancaneve", la rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney del 1937, di cui è stato diffuso il trailer. La magica avventura ripercorre la storia senza tempo con protagonista Rachel Zegler (West Side Story) e Gal Gadot (Wonder Woman) nei panni della matrigna, la Regina Cattiva. Il film è diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff. Nel trailer si vedono anche i nani Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo, e c'è un assaggio della ballata "Waiting on a Wish" (titolo originale), una delle nuove canzoni originali dei vincitori di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award (EGOT), Benj Pasek e Justin Paul (The Greatest Showman).