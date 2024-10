Il Nobel Gary Ruvkun: questo premio è una categoria a sé Milano, 7 ott. (askanews) - "Ci sono molti premi, ma il Nobel è una categoria a sé stante in termini di attenzione che riceve": ad affermarlo lo scienziato statunitense Gary Ruvkun, che ha vinto il premio Nobel per la medicina lunedì, insieme allo scienziato statunitense Victor Ambros, per la loro scoperta del microRNA e del suo ruolo nel modo in cui i geni vengono regolati.