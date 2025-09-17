Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
VideoIl no del cardinale alle coppie gay: "Non si benedice il peccato"
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Il no del cardinale alle coppie gay: "Non si benedice il peccato"

Il no del cardinale alle coppie gay: "Non si benedice il peccato"

Mueller contro gli Lgbt: "A S. Pietro solo propaganda, matrimonio solo fra uomo e donna"