Il networking per lo sviluppo del fatturato aziendale Milano, 8 nov. (askanews) - Il networking, nel contesto contemporaneo, è importante per lo sviluppo del fatturato delle aziende: se n'è parlato in un importante convegno organizzato da H2biz all'Hotel Gallia a Milano. H2biz, con oltre 650.000 imprese iscritte, è una realtà punto di riferimento per le organizzazioni professionali in Italia. Da pochi mesi ha preso vita anche il CluBiz un club esclusivo di altissimo profilo, creato da H2biz con obiettivi ambiziosi, che è stato protagonista dell'evento dove erano presenti, solo su invito, decine di manager e professionisti che ne hanno discusso gli obiettivi e i successi già ottenuti in pochi mesi. Abbiamo parlato con Luigi De Falco, Presidente del Gruppo H2biz: "La nascita di Club Beats è un club relazionale business che si propone di portare innovazione nel segmento industriale dei servizi attraverso l'aggregazione. L'obiettivo è quello di mettere a sistema le relazioni e le risorse di ognuno e di sviluppare dei progetti di business in comune sul mercato italiano e sui mercati esteri. Si parte da subito col proiettare le aziende del Made in Italy sui mercati degli Stati Uniti, il Canada e il Nord Africa. Questi sono i primi progetti da cui partiamo". Annunciato inoltre l'importante accordo siglato con un gruppo di banche internazionali, guidate dal Credit Suisse di Ginevra, per offrire servizi finanziari a condizioni agevolate alle aziende italiane iscritte alla piattaforma. Ha così concluso De Falco: "Abbiamo ad oggi oltre 170 aderenti al club. Il club nasce all'interno di una realtà che è quella di H2 Beats, che è un hub con 650.000 imprese iscritte. Stiamo crescendo a un ritmo di circa 89 aderenti al club a mese. Contiamo per febbraio di essere in 600-700 e di partire proprio dal Nord Africa come prima operazione di business sui mercati esteri". Il noto sondaggista Renato Mannheimer, presente all'evento, ha confermato l'importanza del fenomeno "networking" e delle opportunità che può creare per le aziende italiane in questo momento storico: "Io ho tratto la consapevolezza della vivacità delle imprese italiane. Anche quelle medie, quelle piccole, vogliono associarsi per aumentare il lavoro, vogliono fare networking. Quello che è venuto fuori è la storia di tante imprese, ognuna con la sua idea innovativa che mostra la vitalità del nostro paese e l'importanza di aiutare il tessuto delle imprese del nostro paese". L'evento si è chiuso con un aperitivo nel segno della condivisione di obiettivi e di strategie comuni per dare una concreta possibilità di crescita alle aziende italiane.