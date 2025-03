Il neopremier canadese Carney in Francia: "cerchiamo alleati affidabili" Parigi, 17 mar. (askanews) - Viaggio a Parigi da Emmanuel Macron e poi a Londra per il neopremier canadese Mark Carney; l'economista è appena stato scelto dal partito Liberal per guidare la formazione verso le prossime elezioni politiche. La sua presenza nel pieno della guerra commerciale delle tariffe con gli Stati Uniti ha ridato fiducia nei Liberal all'elettorato. Carney, che poi si dirigerà a incontrare il premier britannico Keir Starmer, ha parlato in francese in conferenza stampa. "È più importante che mai" ha detto, "che il Canada rafforzi i legami con gli alleati affidabili come la Francia. Dobbiamo aumentare la collaborazione per garantire la nostra sicurezza". Donald Trump non è stato nominato ma il messaggio alla Casa Bianca è chiaro.