Il Moulin Rouge di Parigi ritrova le pale in un tripudio di cancan Parigi, 6 lug. (askanews) - Il Moulin Rouge ha ritrovato le pale: lo storico cabaret parigino del quartiere di Pigalle ha inaugurato le nuove pale del mulino - quelle vecchie erano crollate a fine aprile - festeggiando in strada in un tripudio di cancan, a una settimana dal passaggio della fiamma olimpica.