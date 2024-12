Il mondo magico di CircAfrica arriva all'Eur di Roma Roma, 16 dic. (askanews) - Il mondo magico di CircAfrica sta per arrivare in Italia, a Roma all'ex Velodromo dell'Eur in Via Oceano Pacifico 162 dal 19 Dicembre al 2 febbraio 2025 portando con sé una miriade di talenti straordinari provenienti da diverse nazioni africane. Per la prima volta nel nostro paese, dopo una trionfale tournée in Austria e Germania, grazie alla Zoppis Show Productions, leader nella creazione di grandi show per la famiglia, questo spettacolo unico nel suo genere promette di incantare il pubblico con la sua esplosione di colori, ritmi e musiche travolgenti. Un Mosaico di Culture e Tradizioni CircAfrica è un omaggio alla diversità culturale e artistica del continente africano. Artisti eccezionali provenienti da Etiopia, Tanzania, Tunisia, Marocco, Kenya, Egitto, Senegal, Sud Africa e molte altre nazioni, tutti formatisi nelle scuole circensi di questi paesi, si esibiranno in numeri mozzafiato che hanno conquistato i più prestigiosi festival internazionali. Questo spettacolo non è solo un circo, ma una celebrazione delle arti performative africane in tutte le loro forme. Acrobatica, giocoleria, contorsionismo e danza si fondono con le melodie coinvolgenti di artisti musicali africani di fama mondiale, creando un'esperienza sensoriale totale. Le note di leggende come Fela Kuti, Miriam Makeba e Youssou N'Dour si mescolano con quelle di talenti contemporanei, come Gloria Gaynor, Bob Marley, Shakira, Steve Wonder e Le Chick che con la lora influenza afro-americana hanno fatto grande questo paese attraverso le loro canzoni offrendo un mix irresistibile di tradizione e modernità. Un Messaggio di Speranza e Unità "Il circo ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Attraverso l'arte e l'intrattenimento, il circo riesce a trascendere le barriere culturali, linguistiche e sociali, creando un linguaggio universale di meraviglia e gioia". Queste parole di Nelson Mandela risuonano come un eco nel cuore del circo in Africa, che condivide lo stesso spirito di speranza, unità e resilienza. CircAfrica non è solo uno spettacolo, ma un viaggio emozionante che celebra la bellezza e la forza dello spirito umano. Gli artisti, con le loro straordinarie abilità, raccontano storie di passione, coraggio e determinazione, dimostrando che l'arte può superare ogni barriera.