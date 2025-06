Il momento in cui Freedom Flotilla viene intercettata da Israele Milano, 9 giu. (askanews) - Nelle immagini il momento in cui la nave Madleen di Freedom Flotilla Coalition viene intercettata dall'esercito israeliano. A bordo aiuti per Gaza e un gruppo di attivisti fra cui la svedese Greta Thunberg e l'eurodeputata e attivista palestinese naturalizzata francese Rima Hassan. Nel video si vedono le persone a bordo che si siedono, qualcuno invita tutti a stare immobili, poi tutti alzano le mani e cominciano le comunicazioni con l'esercito israeliano, a cui viene subito detto da uno degli attivisti a bordo: "Vi comunico che stiamo tutti bene e nessuno di noi è ferito fino a questo momento".