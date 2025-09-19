Venerdì 19 Settembre 2025

Deborah Bonetti
Video
VideoIl miracolo di S.Gennaro, le ampolle con il sangue portate all'altare
19 set 2025
  3. Il miracolo di S.Gennaro, le ampolle con il sangue portate all'altare

Napoli, 19 set. (askanews) - In un Duomo di Napoli gremito, si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nelle immagini dei vigili del fuoco, le ampolle contenenti il sangue vengono portate all'Altare Maggiore della Cattedrale di Napoli, per poi essere riportate nella Cappella del Tesoro, alla custodia della cassaforte, al termine della celebrazione. Il "miracolo del 19 settembre" ricade nel giorno di ricorrenza della decapitazione del giovane vescovo di Benevento.