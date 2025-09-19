Il miracolo di S.Gennaro, le ampolle con il sangue portate all'altare
Napoli, 19 set. (askanews) - In un Duomo di Napoli gremito, si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nelle immagini dei vigili del fuoco, le ampolle contenenti il sangue vengono portate all'Altare Maggiore della Cattedrale di Napoli, per poi essere riportate nella Cappella del Tesoro, alla custodia della cassaforte, al termine della celebrazione.
Il "miracolo del 19 settembre" ricade nel giorno di ricorrenza della decapitazione del giovane vescovo di Benevento.