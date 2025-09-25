Il mini-Monte Rushmore in Thailandia, con Putin, Xi, Trump e Kim Milano, 25 set. (askanews) - Dei clienti perplessi di Seacon Square, uno dei più grandi centri commerciali di Bangkok, la capitale della Thailandia, scattano foto a una replica in piccolo del Monte Rushmore: ma al posto dei volti di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln scolpiti nella famosa montagna del South Dakota, spiccano quelli di Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un e Donald Trump La mostra pop-up si affaccia su bancarelle di attrezzature da campeggio e su una parete da arrampicata.