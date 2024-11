Il Messico contro i dazi di Trump: non fermeranno migranti né droga Milano, 26 nov. (askanews) - Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di imporre dazi contro Canada, Cina e Messico una volta alla Casa Bianca, tariffe, dal 10 al 25%, che rimarranno "in vigore finché - ha scritto il presidente eletto - i farmaci, in particolare il Fentanyl, e tutti gli stranieri illegali non fermeranno questa invasione del nostro Paese". "Il presidente Trump non affronterà il fenomeno migratorio o il consumo di droga negli Stati Uniti con minacce o tariffe - gli ha risposto la presidente messicana Claudia Sheinbaum, in una lettera in cui propone collaborazione - abbiamo bisogno di cooperazione e comprensione reciproca per affrontare queste grandi sfide", sottolineando che le nuove tasse metteranno a rischio le aziende non solo in Messico ma anche negli Usa. Anche la Cina ha posto l'accento sui vantaggi della collaborazione: "Nessuno vincerà una guerra commerciale o una guerra tariffaria", hanno fatto sapere dall'ambasciata di Pechino in Usa. La politica dei dazi preoccupa anche l'Europa. "Non è una buona notizia per l'Unione europea", ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell dal G7 di Fiuggi.