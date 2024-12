Il maltempo colpisce Marche e Abruzzo, forti raffiche di vento Pescara, 24 dic. (askanews) - Aria molto fredda di origine polare si sta riversando da più giorni sull'Italia, il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo ha dato vita a un ciclone che ora si trova proprio tra il nostro Paese e la Grecia. Sono molte le regioni colpite dal maltempo a cominciare da Molise e Abruzzo. Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da lunedì mattina nelle Marche per interventi di soccorso connessi al forte vento che sta colpendo la regione. La maggior parte delle oltre 300 richieste di intervento portate a termine hanno interessato le province di Ancona e Pesaro Urbino. Contemporaneamente anche l'Abruzzo è stato interessato da un passaggio dell'intensa perturbazione che ha generato forti venti colpendo particolarmente le province di Pescara e Chieti. I vigili del fuoco hanno effettuato 130 soccorsi, la maggior parte per alberi abbattuti su strada e dissesti statici. Nella clip la messa in sicurezza di un cartellone pubblicitario pericolante a Tortoreto.