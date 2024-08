Il maestro Melozzi trasforma Ti Amo di Tozzi in abruzzese Te vojo bene Pescara, 22 ago. (askanews) - La 2 edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, andrà in onda il 23 agosto in prima serata su Rai2 con la conduzione di Andrea Delogu e in contemporanea su rai radio1, con il commento di Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Il concertone, che ha registrato 20.000 persone presenti nello Stadio del Mare lo scorso 20 luglio, anche quest'anno diventa un programma televisivo prodotto da Aut Aut di Angelo Bozzolini, anche regista e direttore artistico dell'evento. Lo spettacolo è stato ripreso da 13 telecamere e 2 droni in 4k e montato con una ripresa fedele dall'altissima qualità artistica per restituire il ritmo del progetto artistico del Maestro Melozzi. In diversi Comuni dell'Abruzzo verranno allestiti dei maxischermi per seguire l'evento televisivo, tra cui Atri (Teramo - in Piazza Duomo e nel Teatro Comunale), Caldari (Chieti - in Piazza Garibaldi) e Castelvecchio Subequo (L'Aquila). Sul palco, insieme a tanti artisti e musicisti abruzzesi, sono saliti grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale per prestare le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese, per l'occasione rivisitati in una chiave musicale moderna ed eseguiti dal vivo dall'Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi. Divertente gag tra il Maestro Enrico Melozzi e Andrea Delogu sulle note di Ti Amo di Tozzi tradotta in abruzzese Te vojo bene.