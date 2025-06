Il luogo in cui è stato ucciso Salami, capo delle Guardie Iraniane Teheran, 13 giu. (askanews) - I media statali iraniani mostrano la distruzione del luogo a Teheran in cui, secondoloro, è stato ucciso Hossein Salami il capo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Salami era un ufficiale veterano vicino alla guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, noto per le sue invettive contro Israele e il suo alleato statunitense.