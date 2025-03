Il lancio della missione Space X per recuperare astronauti sull'Iss Cape Canaveral (Florida), 15 mar. (askanews) - È stata lanciata con successo la missione di Space X che porterà sulla Stazione spaziale internazionale un nuovo equipaggio, permettendo ai due astronauti Sunni Williams e Butch Wilmore di tornare sulla Terra dopo nove mesi, quando illoro incarico sarebbe dovuto durare pochi giorni. La missione Crew-10, gestita da Space X e Nasa, è partita dal Kennedy Space Center in Florida: il razzo Falcon 9 è decollato alle 00.03 (ora italiana) portando in orbita la capsula Space X Dragon con a bordo gli astronauti Anne McClain e Nichole Ayers della Nasa, Takuya Onishi della Japan Aerospace Exploration Agency e il cosmonauta di Roscosmos Kirill Peskov. Il precedente lancio della missione era stato annullato per problemi alla rampa di lancio.