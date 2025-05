Il gusto del benessere: la filosofia Probios premiata a Tuttofood Rho, 6 mag. (askanews) - Negli scaffali con prodotti innovativi pensati per chi pratica un'alimentazione consapevole come stile di vita. E sul podio a Tuttofood 2025 con il Keto drink, una nuova bevanda vegetale che vince il Better Future Award di Gdo Week e la Protein Soup, insignita della Grocery & Consumi Awards per la categoria "prodotti protein". Stiamo parlando di Probios Group, l'azienda italiana con oltre 45 anni di esperienza nell'alimentazione salutistica e funzionale, che mette in mostra a Tuttofood non solo le novità e il rebranding della linea Vivibio ma i motivi - in un mercato sempre più affollato da alimenti healthy - per cui i consumatori scelgono i suoi prodotti. Renato Calabrese, amministratore delegato di Probios: "È molto semplice, i nostri prodotti oltre a fare bene sono buoni ed è la chiave del successo, quindi è lì che si gioca tutto, no? Star bene è un esercizio quotidiano e per aiutare ciascuno di noi a star bene i prodotti devono essere gustosi. È un matrimonio non sempre facile da costruire, ma come tutte le relazioni per mandarle avanti ci vuole impegno. Noi ce ne mettiamo tantissimo tutti i giorni". Parte del successo di Probios è dovuto anche alla sua capacità di anticipare le tendenze e capire i gusti dei consumatori. "Ci vuole tantissimo studio - prosegue Calabrese - ci vuole tantissimo ascolto. La nostra grande fortuna e avere i nostri prodotti distribuiti in tantissimi punti vendita e in tantissimi canali di distribuzione. Abbiamo una rete di ascolto - che poi sono i nostri venditori che tutti i giorni sono presenti ai nostri clienti - ma abbiamo una grandissima capacità di elaborazione grazie al nostro marketing e alla nostra ricerca e sviluppo". Ed è proprio con l'obiettivo di promuovere un'alimentazione consapevole, capace anche di sostenere la performance sportiva, che l'azienda ha annunciato a Tuttofood un accordo di collaborazione con Giorgia Collomb, classe 2006, giovane valdostana tra i talenti più promettenti dello sci italiano a livello internazionale. "Per me l'alimentazione è una cosa fondamentale nello sci - afferma Collomb - ma come credo in tutti gli sport, ci sono i vari passaggi da seguire, l'alimentazione è un punto chiave: in primis per stare bene con me stessa, perché è fondamentale e comunque per reintegrare bene tutto lo sport che facciamo e cercare di portare avanti il fisico al meglio è importante". "Dopo gli allenamenti - aggiunge la giovane sciatrice - cerchiamo di reintegrare con delle proteine, come magari delle noccioline, noci, tutti alimenti così un po' più anche rapidi, magari da prendere subito. Poi per le gare più mirato - anche per la digestione in realtà perché non possiamo riempirci troppo - difatti cerchiamo di puntare a prodotti giusti che ci facciano stare bene in quel momento e quindi è una dieta che varia molto, però gestita nel modo giusto è eccellente".