Il governo laburista Gb riprende finanziamenti ad agenzia Unrwa Milano, 19 lug. (askanews) - Il nuovo governo laburista britannico riprenderà i finanziamenti all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, UNRWA, sospesi in seguito alle accuse di Israele secondo cui parte del personale dell'agenzia era coinvolto nell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Il nuovo ministro degli Esteri britannico David Lammy ha detto al parlamento di essere stato rassicurato dal fatto che l'agenzia ha adottato misure per "garantire che soddisfi i più alti standard di neutralità" e "posso confermare alla Camera che stiamo annullando la sospensione dei finanziamenti dell'UNRWA, la Gran Bretagna fornirà 21 milioni di sterline in fondi".