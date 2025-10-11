Il governo di Israele ha approvato accordo per rilascio ostaggi Tel Aviv, 10 ott. (askanews) - Il governo di Israele ha approvato l'accordo con Hamas "per liberare tutti gli ostaggi dalla prigionia a Gaza". Le Idf ora si ritireranno su nuove linee all'interno della Striscia di Gaza, dopodichè avrà inizio la finestra temporale di 72 ore che permetterà ad Hamas di rilasciare tutti gli ostaggi. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l'inviato statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense Jared Kushner sono intervenuti durante la riunione del governo a Gerusalemme per l'approvazione del quadro normativo per il rilascio degli ostaggi. L'ufficio di Netanyahu ha dichiarato che il governo ha "approvato il quadro normativo" di un accordo per il rilascio degli ostaggi con Hamas, mentre entrambe le parti si avvicinano alla fine di oltre due anni di ostilità a Gaza. 3. 00:28-00:59 AUDIO 1 - Benjamin Netanyahu, Primo Ministro israeliano (uomo, inglese, 32 sec): "Siamo di fronte a un momento di svolta epocale. Negli ultimi due anni abbiamo combattuto per raggiungere i nostri obiettivi di guerra. E uno dei principali obiettivi di guerra è la restituzione degli ostaggi. Tutti gli ostaggi, vivi e morti. E stiamo per raggiungere questo obiettivo."